Death Stranding Guida: come sbloccare tutte le Armi

In Death Stranding sono presenti diverse armi letali e non letali, che i giocatori possono usare per affrontare i MULI, le Creature Arenate e i vari nemici presenti nel mondo di gioco. Tra queste troviamo anche fucili d'assalto e lanciagranate: vi spieghiamo come sbloccarle tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le armi disponibili in Death Stranding, spiegandovi come sbloccarle all'interno del gioco nel corso dell'avventura.

Granate ematiche

Le Granate ematiche sono la prima arma che sbloccherete all'inizio dell'avventura, nella capitale di Knot City. Sono alimentate con il sangue di Sam, e potrete usarle solo contro le Creature Arenate. Per eliminare quelle più piccole ne basterà una, mentre per quelle più grandi ne serveranno diverse.

Spara Bolas

Otterrete lo Spara Bolas dopo aver completato la prima missione dell'Artigiano nella regione centrale. Si tratta di un'arma non letale che permette di immobilizzare temporaneamente i MULI, perfetta per rallentare i nemici e fuggire.

Pistola anti-CA

Come suggerisce il nome, questa pistola utilizza dei proiettili caricati con il sangue di Sam, e può essere utilizzata solo contro le Creature Arenate. Per ottenerla dovrete completare le missioni di consegna dell'Artista Chirale.

Pistola

La normale pistola si presenta a tutti gli effetti come la prima arma letale ottenibile nel gioco. La sbloccherete nel corso della storia, quando avrete raggiunto South Knot City.

Fucile d'assalto

Dopo aver ottenuto la pistola sbloccherete anche la versione letale del fucile d'assalto, sempre a South Knot City in un determinato punto della storia principale.

Granate

A South Knot City, sempre nel corso dell'avventura principale, sbloccherete anche la versione letale delle granate. Al contrario di quelle ematiche, queste granate non consumeranno il sangue di Sam e potranno essere utilizzate contro i nemici umani.

Fucile d'assalto non-letale

Il fucile d'assalto non-letale può essere sbloccato completando l'ordine 42 a Mountain Knot City. Con quest'arma potrete sparare ai nemici umani, mettendoli fuori combattimento senza ucciderli. Un'ottima alternativa allo Spara-Bolas.

Fucile a pompa e Fucile a pompa anti-sommossa

Nel corso della storia visiterete il Fotografo, e in questa occasione sbloccherete sia il normale Fucile a pompa che il Fucile a pompa anti-sommossa. La prima è un'arma letale, mentre la seconda è non-letale. Entrambi sono molto efficaci e potenti negli scontri ravvicinati.

Lanciagranate e Lanciarazzi

Il Lanciagranate e il Lanciarazzi verranno sbloccati a Edge Knot City , in uno specifico punto della storia. La loro potenza e la loro utilità vi saranno immediatamente chiari.

Se avete bisogno di altri consigli, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Death Stranding. Se invece siete degli esploratori curiosi, non dimenticate di far visita ai personaggi famosi disseminati nel mondo di gioco.