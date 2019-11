Death Stranding Guida: come sbloccare il Viaggio Rapido

Effettuare le consegne in Death Stranding richiede al giocatore di effettuare lunghi spostamenti in giro per la mappa, ma in alcune situazioni potrebbe essere necessario utilizzare il viaggio rapido per raggiungere velocemente un luogo specifico.

Come sbloccare il viaggio rapido

Per avere accesso a questa funzionalità aggiuntiva dovrete giocare per circa 10 ore. Il viaggio rapido si sblocca infatti ad un preciso punto della storia e la velocità con la quale lo otterrete dipende da come affronterete l'avventura. La prima cosa da fare per poter spostarsi rapidamente è quella di dirigersi a Port Knot City. A questo punto fate visita a Lake Knot City, luogo situato al centro della mappa. Sarà proprio in questa seconda località che verrà sbloccato il viaggio rapido.

Utilizzare il viaggio rapido

Per potersi spostare da un luogo all'altro della mappa dovrete innanzitutto recarvi in un rifugio costruito da altri giocatori o in un centro di distribuzione. Entrate nella stanza privata di Sam e volgete lo sguardo a destra rispetto al bagno. Premete quindi il tasto quadrato e vi verrà data la possibilità di attivare il viaggio rapido verso centri di distribuzioni e rifugi.

Va precisato che il viaggio rapido non può essere utilizzato per velocizzare le consegne, dal momento che tutti i vostri oggetti resteranno chiusi in un armadietto e a spostarsi saranno solo Sam e i suoi abiti standard (stivali inclusi). Una volta a destinazione dovrete quindi fabbricare eventuali gadget o raccoglierli nell'area circostante.

