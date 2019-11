Death Stranding: guida e consigli per gestire il carico delle consegne

Dopo avervi spiegato come ottimizzare le consegne, in questa mini-guida di Death Stranding vi daremo dei consigli per gestire al meglio il carico delle spedizioni, aiutandovi a diventare corrieri provetti anche nelle situazioni più estreme.

Le consegne rivestono un ruolo chiave nelle meccaniche di Death Stranding. Può avanti vi spingerete nell'avventura, più voluminosi e pesanti saranno i carichi da trasportare. Ecco una serie di suggerimenti per gestirli al meglio, in modo da cavarvela anche nelle consegne più impegnative.

A piedi o a bordo di un veicolo?

Ogni consegna è caratterizzata da un certo numero di oggetti da trasportare. Ciascuno di essi, inoltre, può essere più o meno voluminoso. Senza contare che alcuni pacchi possono rivelarsi particolarmente pesanti. Quando accettate un incarico, assicuratevi di scegliere il miglior mezzo di trasporto per effettuare la consegna. Un carico leggero e poco ingombrante può essere trasportato senza problemi a piedi. Nel caso di carichi pesanti e voluminosi, invece, è caldamente consigliato l'utilizzo di un veicolo.

Ottimizzate la disposizione del carico

Disporre il carico della consegna è cruciale per avere successo nelle spedizioni. All'inizio dell'avventura dovrete decidere solo quali oggetti appendere alle spalle, ai fianchi o sulla schiena. Quando le consegne si faranno più complesse, avrete a disposizione veicoli, borse e attrezzature varie per bilanciare con efficacia il carico. Usate tutti gli strumenti che avete per ottimizzare la disposizione degli oggetti: così facendo avrete completato metà del lavoro, rendendo la spedizione molto più agevole.

Attenti a non farvi scoprire

Le spedizioni di Death Stranding non sono una passeggiata di salute. A mettervi i bastoni fra le ruote ci penseranno anche i Muli, nemici pronti a soffiarvi gli oggetti che state trasportando. Quando li incontrate, fate attenzione a non farvi scoprire. A tal proposito, una colonna di pacchi troppo alta può giocare a vostro sfavore, dato che finirebbe per rivelare la vostra posizione anche mentre vi nascondente. Senza contare che rischierete di perdere facilmente l'equilibrio e cadere quando si fanno movimenti stretti. Gestite sempre con prudenza i carichi sviluppati in altezza.

Mantenete l'equilibrio

Oltre ai nemici, non mancheranno i percorsi impervi a complicarvi la vita durante le consegne. Ci saranno occasioni in cui dovrete camminare a filo di rasoio come un equilibrista, sarete chiamati a scalare montagne, attraversare corsi d'acqua e scivolare lungo una discesa ripida. In tutti questi casi, a maggior ragione se trasportate un carico impegnativo, i tasti L2 e R2 vi verranno in soccorso: premeteli per mantenere l'equilibrio nei movimenti delicati, e per riguadagnare vigore dopo aver superato un tratto faticoso.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Death Stranding, con trucchi e consigli utili per affrontare il nuovo gioco di Hideo Kojima.