Death Stranding: Guida ai Controlli di base e avanzati

Nelle meccaniche di Death Stranding il movimento di Sam ricopre un ruolo fondamentale. Per aiutarvi a spostarvi nel modo giusto durante le consegne, in questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano i controlli di base e avanzati del gioco, sia a piedi che a bordo dei veicoli.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come gestire il carico delle consegne e come migliorare l'equilibrio di Sam. Per avere successo nelle spedizioni, tuttavia, sarà necessario padroneggiare a fondo i controlli di base e avanzati. Ve li mostriamo di seguito, in modo che possiate consultarli in qualsiasi momento e memorizzarli.

Controlli base di Death Stranding: a piedi

Movimento: levetta sinistra

Scatta: L3

Muovi telecamera: levetta destra

Analizza terreno: R1

Trattieni il respiro: tieni premuto R1

Apri bussola: L1

Azione mano destra: R2

Azione mano sinistra: L2

Salta: X

Cambia postura: Cerchio

Interagisci: Quadrato

Cambia carico/munizioni: Triangolo

Chiama: touch pad

Pausa/accedi alle manette-link: Options

Seleziona attrezzatura: freccia ↑ del d-pad

Seleziona oggetto: freccia ← del d-pad

Seleziona strumento: freccia → del d-pad

Seleziona struttura: freccia ↓ del d-pad

Controlli base di Death Stranding: a bordo di veicoli

Controlla il veicolo: levetta sinistra

Turbo: premi levetta sinistra

Muovi telecamera: levetta destra

Apri bussola: L1

Freno/retromarcia: L2

Entra/esci dal veicolo: Quadrato

Frena: Triangolo

Salta con il veicolo: X

Accelera: R2

Analizza terreno: R1

Chiama: touch-pad

Pausa/accedi alle manette-link: Options

Controlli avanzati di Death Stranding

Dal menu impostazioni di Death Stranding è possibile personalizzare i controlli avanzati. Di seguito elenchiamo i settaggi più importanti:

Mira automatica: vi consente di agganciare più facilmente i bersagli. È abilitata di default.

Sensibilità di controllo per mantenere l'equilibrio: Potete impostare la sensibilità dei controlli per quando si tengono premuti i tasti L2 e R2 al fine di mantenere l'equilibrio. È meglio non ridurre il valore predefinito, altrimenti il ​​gioco potrebbe innescare altre azioni relative a questi pulsanti più spesso, aumentando il rischio che cadiate per terra danneggiando il carico.

Durata minima di mantenimento pulsante: questa è la quantità di tempo necessaria per registrare una determinata azione quando si tiene premuto un tasto. Il valore predefinito è 1 vi consigliamo di lasciarlo così.

Controlli per rilassare BB: è possibile definire come si desidera calmare il Bridge Baby. Per impostazione predefinita, il gioco suggerisce di utilizzare i sensori di movimento del controller (è necessario spostarlo alternativamente su e giù), ma se lo trovate scomodo potete scegliere in alternativa di usare il tasto R2.

Zone morte levette: è possibile modificare i parametri delle zone morte per ciascuna levetta analogica. Scegliete un valore più alto se avete problemi con una sensibilità troppo alta o un controller malfunzionante.

Velocità telecamera: è possibile modificare il livello di sensibilità del movimento della telecamera per gli assi X e Y. Queste impostazioni sono separate per la visuale in prima e in terza persona.

Movimento telecamera: è possibile invertire gli assi X e Y per lo spostamento della telecamera. Anche in questo caso, le impostazioni sono separate per la visuale in prima e in terza persona.

Accelerazione/decelerazione mira: è possibile impostare i livelli di accelerazione per la mira. I valori predefiniti sembrano funzionare piuttosto bene, quindi vi suggeriamo di lasciarli così o al limite di modificarli leggermente.

Se avete bisogno di altri consigli utili, non dimenticate di leggere la nostra guida introduttiva di Death Stranding, con trucchi, strategie e nozioni fondamentali per affrontare al meglio il nuovo gioco di Hideo Kojima.