Death Stranding: guida e trucchi per ottimizzare le consegne

Dopo aver visto come sbloccare il viaggio rapido di Death Stranding vi proponiamo ora una guida alle consegne per trarre il massimo da questo importante aspetto del gioco di Hideo Kojima.

Come noto, consegnando la merce richiesta sarà possibile sbloccare strumenti avanzati, opzioni estetiche, resoconti dei superstiti e ovviamente una maggior connessione con l'area incriminata. Più forte è la connessione chirale e maggior sarà la banda a disposizione per ponti, strade e torri, proprio grazie a questi "aiuti" un viaggio lungo e complesso può trasformarsi in una piacevole passeggiata.

Da non sottovalutare i "Mi Piace" ottenuti per il lavoro di corriere, effettuando le consegne nei tempi stabiliti le valutazioni miglioreranno così come la vostra reputazione e di conseguenza la capacità di carico. Il consiglio è quello di tenere un ordine aperto quando girovagate per il mondo di Death Stranding, cercate di tenere sempre qualcosa da consegnare sulle spalle o sui mezzi di trasporto, inoltre vi ricordiamo che rubando autocarri o muli pieni di carico potrete consegnare tantissimi articoli in una volta sola. Ricordatevi che usando l'asfaltatrice in autostrada riceverete tantissimi Mi Piace e aumenterete le vostre statistiche.

Ultimo consiglio è quello di controllare sempre i box postali online e gli armadietti condivisi, dove potrete trovare scale o mezzi per arrampicarsi. Lo stesso consiglio vale per i mezzi di trasporto, potete prendere in prestito la moto di un altro giocatore e ricordatevi di depositare al sicuro gli oggetti per tornare poi a prenderli in un secondo momento quando sarete in possesso di un veicolo con maggiori capacità di carico.