Death Stranding: Hideo Kojima dà appuntamento al 29 maggio!

Dopo il teaser di Death Stranding pubblicato questa notte, Hideo Kojima ha pubblicato un nuovo messaggio su Twitter nel quale da ufficialmente il via al conto alla rovescia in attesa del... 29 maggio!

Cosa succederà mercoledì 29? Con ogni probabilità Kojima Productions e Sony Interactive Entertainment pubblicheranno il nuovo trailer di Death Stranding del quale si parla ormai da molto tempo e che il producer giapponese starebbe finendo di montare in queste ore.

Non è chiaro se il nuovo materiale arriverà singolarmente o magari come parte di un nuovo evento State of Play non ancora annunciato. L'appuntamento è fissato per mercoledì 29 maggio, non ci resta che attendere maggiori dettagli da parte di Hideo Kojima, il quale ha invitato a "Creare la Corda" (Create the Rope), in quello che sembra essere lo slogan di Death Stranding...