Death Stranding: Hideo Kojima continua a stuzzicare la curiosità dei fan su Twitter

Si rincorrono da diverso tempo diverse voci di corridoio che vorrebbero Hideo Kojima ed il suo team ormai quasi pronti alla pubblicazione di un nuovo trailer di Death Standing.

Ad oggi non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte degli studi di Kojima Productions, ma le speranze dei videogiocatori, complice anche l'approssimarsi dell'E3 2019, non sembrano ancora essersi sopite. Complici anche diversi Tweet dedicati a Death Stranding piuttosto intriganti, ultimo dei quali apparso sul social network nel corso della giornata odierna. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il cinguettio riporta diverse immagini, una delle quali attrae in modo particolare l'attenzione: la terza foto mostra infatti un monitor riportante l'ormai iconica sigla "Death Stranding". Dietro quest, ultimo, un proiettore riporta la medesima immagine: che un nuovo trailer di gioco sia davvero in dirittura d'arrivo?



Purtroppo, ad ora, è estremamente difficile poter elaborare ipotesi concrete, ancor più vista l'assenza di Sony durante l'Electronic Entertainment Expo 2019. Sempre più "addetti ai lavori" confermano tuttavia di aver avuto modo di dare un primo sguardo al titolo: tra questi Testsuya Mizuguchi, autore di Tetris Effect, che ha affermato di essere rimasto sbalordito da quanto visto. Purtroppo, ai giocatori intrigati da quanto finora presentato, non resta altro che attendere pazientemente novità da Kojima Productions!