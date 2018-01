Death Stranding: Hideo Kojima ha iniziato i primi test sul gameplay

In una recente intervista pubblicata sulle pagine della rivista giapponese Dengeki,ha dichiarato che la fase di sperimentazione diè terminata, adesso lo studio passerà ad occuparsi dei primi test relativi al gameplay.

"So bene che molti di voi erano preoccupati sullo stato di salute di Death Stranding, ma come avete visto ai The Game Awards, il gioco è in perfetta forma. Vi chiedo di stare tranquilli, attualmente abbiamo concluso la fase di sperimentazione e siamo impegnati nei testi per un nuovo tipo di gameplay", queste le dichiarazioni di Hideo Kojima riportate da Dengeki.

Ricordiamo come Death Stranding sia ancora privo di una data di uscita, lo stesso Kojima ha promesso però "interessanti sorprese" per il 2018, non è escluso quindi che proprio durante l'anno in corso scopriremo la finestra di lancio del gioco. A ridosso della PlayStation Experience, il papà di Metal Gear ha ribadito come lo sviluppo del progetto stia procedendo bene e senza intoppi, in linea con le tempistiche di un moderno gioco Tripla A.