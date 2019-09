Aspettando lo State of Play: Kojima al lavoro sul trailer di lancio di Death Stranding?

L'account Twitter di Kojima non sembra rallentare la propria attività, con la recente condivisione di un ampio numero di cinguettii, di cui alcuni dedicati ad attività di editing.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, un Tweet pubblicato dal game director inquadra la postazione di lavoro dello stesso Hideo Kojima. Dalle immagini mostrate, sembra proprio che quest'ultimo sia attualmente al lavoro per realizzare un nuovo trailer di Death Stranding. L'indizio, in particolare, ci giunge dall'opera di attenta e minuziosa osservazione degli scatti realizzata dalla community videoludica. Tanto su Reddit quanto su ResetEra, infatti, gli utenti segnalano come sia possibile individuare sullo schermo del director la dicitura "launch_trailer_edit". L'avvistamento, evidentemente, porta a pensare che l'autore sia attualmente al lavoro proprio sulla realizzazione del trailer di lancio di Death Stranding.



Il diffondersi della notizia nella community ha dato il via alle più ardite speculazioni. L'approssimarsi del prossimo appuntamento con il nuovo PlayStation State of Play, fissato per martedì 24 settembre, ha infatti spinto più di un giocatore a chiedersi se la pubblicazione dell'eventuale filmato non possa essere attesa proprio in occasione del nuovo evento. Death Stranding, tuttavia, approderà sul mercato solamente il prossimo 8 novembre: che il team di Kojima Productions abbia intenzione di rivelare il trailer di lancio con così tanto anticipo? Per scoprirlo, non resta che attendere pochi giorni.



Quel che è certo, è che all'appuntamento Sony sarà presente la nuova produzione Naughty Dog: proprio poche ore fa, il team ha pubblicato un nuovo teaser di The Last of Us Part 2.