Death Stranding: Hideo Kojima sta montando il nuovo trailer?

Durante il Tribeca Film Festival, Hideo Kojima ha annunciato che il nuovo trailer di Death Stranding arriverà indicativamente tra un mese... e in effetti sembra che il video in questione sia ora in fase di preparazione.

Il producer giapponese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che mostra la schermata di un software di montaggio video insieme al logo del gioco, purtroppo senza alcuna didascalia di accompagnamento. Kojima potrebbe essersi divertito a "trollare" i giocatori, oppure il suo obiettivo è proprio quello di alzare l'hype in vista del trailer di Death Stranding previsto per maggio...

Al momento purtroppo non è dato saperne di più, nei giorni scorsi si è parlato anche del possibile arrivo di Death Stranding su PC, ipotesi che lo stesso Kojima non ha voluto confermare o smentire direttamente, alimentando così le speranze di coloro che desiderano poter giocare con questo titolo su piattaforme diverse da PlayStation 4.

Altro rumor recente parla invece di un possibile lancio di Death Stranding su PlayStation 5, anche in questo caso però tutto tace da parte di Sony e Kojima Productions...