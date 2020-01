Death Stranding: Hideo Kojima mostra un'anteprima dell'Artbook ufficiale

Attraverso il suo profilo Twitter in lingua inglese, Hideo Kojima sfoglia le pagine della copia in anteprima dell'Artbook ufficiale di Death Stranding inviatagli da Titan Books per mostrarci la copertina e un bozzetto inedito del libro che celebra il comparto artistico del suo kolossal sci-fi.

Le tre immagini proposteci dal papà di Metal Gear ritraggono la copertina dell'artbook con la Spiaggia di Sam Bridges e il logo del gioco, oltre alla celebre foto con protagonisti Sam e il Bridge Baby e, soprattutto, un disegno inedito che si ricollega alla storia del titolo e al rapporto tra Amelie, l'eroe del gioco e il suo tenero compagno d'avventure.

The Art of Death Stranding dovrebbe essere disponibile a partire dal 28 gennaio: nelle 256 pagine che compongono il libro saranno inclusi centinaia di concept art per i personaggi, l'equipaggiamento di Sam, le ambientazioni esplorabili e le creature presenti nel titolo, oltre a bozzetti preparatori inutilizzati tra cui spiccano dei disegni firmati dall'artista digitale Yoji Shinkawa come il suo primo concept.

Tra il 16 e il 20 marzo 2020, Hideo Kojima terrà una conferenza alla GDC 2020 per discutere dello sviluppo del suo ultimo titolo post-apocalittico: sono perciò in molti a ritenere che l'autore giapponese sfrutterà quest'occasione per rivelare i suoi piani futuri tra nuovi media e DLC di Death Stranding.