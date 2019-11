Dopo Death Stranding, Hideo Kojima non esclude di sviluppare un gioco basato sul Cloud

Non solo film nel futuro di Kojima Productions: Hideo Kojima in una recente intervista ha dichiarato di essere interessato al Cloud e non esclude di poter sviluppare un gioco basato su questa tecnologia nel prossimo futuro, anche se al momento si tratta solamente di semplice idee.

Il producer e designer giapponese ha incontrato recentemente Jade Raymond nel quartier generale di Google e sembra essere molto interessato al futuro del gaming via Cloud: "Sono interessato a capire come sarà il nuovo format dei giochi quando lo streaming prenderà piede. E' una cosa su cui voglio impegnarmi sicuramente."

Questo non vuol dire ovviamente che Hideo Kojima non svilupperà più giochi tradizionali, anzi, semplicemente l'idea è quella di attendere l'evoluzione di questo formato e capire se ci sia spazio di manovra per progetti dedicati al Cloud.

Uno dei prossimi impegni di Hideo Kojima sembra essere invece legato al mondo del cinema, recenti dichiarazioni confermano infatti la volontà di Kojima Productions di seguire anche la scrittura e la produzione di un film, niente sembra però essere stato deciso per il momento e con ogni probabilità il futuro della compagnia sarà legato al doppio filo all'eventuale successo commerciale di Death Stranding, in arrivo l'8 novembre su PS4 e nel 2020 su PC.