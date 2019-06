Death Stranding: Hideo Kojima pubblica nuove immagini, si intravedono gadget inediti?

Esortato dai propri follower a pubblicare delle nuove immagini di Death Stranding, Hideo Kojima esaudisce i desideri dei suoi appassionati per regalarci degli screenshot in banco e nero tratti da spezzoni di gioco mai visti.

Le nuove immagini condivise da Kojima San mostrano Sam Bridges, l'eroe solitario che interpreteremo e che assumerà le fattezze e la voce dell'attore Norman Reedus. Grazie ad esse riusciamo a intravedere quelli che sembrano essere dei gadget collegati alla sua tuta, con funzioni non meglio specificate ma che, con ogni probabilità, si riveleranno utili per progredire nella storia e ampliare il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione degli appassionati.

Seppur privi di riferimenti e di informazioni certe, i nuovi scatti condivisi da Hideo Kojima non fanno che alimentare le speranze dei fan per quello che ambisce ad essere uno dei videogiochi più importanti di questa seconda metà del 2019.

Se siete affascinati dall'universo sci-fi di Death Stranding e volete saperne qualcosa di più sul boss dei Kojima Productions, su queste pagine potete ammirare il nostro speciale su Hideo Kojima come maestro della comunicazione. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo infine l'esilarante video del demake di Death Stranding per la prima PlayStation, non prima però di ricordarvi che l'ambiziosa avventura fantascientifica di Kojima sarà disponibile a partire dall'8 novembre solo ed esclusivamente su PS4.