Oltre Death Stranding: Hideo Kojima racconta la storia di Kojima Productions in un video

Nell'ultimo video approfondimento su Death Stranding curato da SIE, Hideo Kojima si è ricollegato all'esperienza del suo ultimo titolo sci-fi per ripercorrere la storia di Kojima Productions e gli eventi che lo hanno spinto a lanciarsi in questa nuova, ambiziosa realtà di sviluppo indipendente.

Nel filmato propostoci da Sony Interactive Entertainment, il papà di Metal Gear ha ricordato la sua infinita passione per i film e ritenuto opportuno sottolineare come sia stato molto fortunato a decidere di intraprendere una carriera nell'industria dei videogiochi.

Conciliando il suo amore per i film horror e di fantascienza al suo impegno su Death Stranding nel doppio ruolo di sviluppatore capo e dirigente responsabile, il boss di Kojima Productions afferma di essere riuscito a portare a termine con successo questo suo enorme progetto solo grazie al supporto e all'aiuto dei suoi fan.

Nel manifestare la propria gratitudine per gli appassionati (e ovviamente per i suoi collaboratori) che hanno contribuito al buon esito dell'esperimento videoludico di Death Stranding, Kojima si riallaccia alle passioni della sua infanzia per spiegarci che, senza di esse, non avrebbe mai raggiunto un simile risultato e sarebbe certamente diventato una persona molto diversa da quella che è attualmente. A tal proposito, ricordiamo che in una delle numerose interviste che ci hanno accompagnati nel delicato periodo di lancio di Death Stranding, Hideo Kojima disse anche di aver temuto di perdere tutto dopo la separazione da Konami.