Death Stranding: Hideo Kojima ricorda l'appuntamento di oggi

Mentre il livestream di Death Stranding su Twitch continua senza sosta da oltre 12 ore, Kojima Productions ha pubblicato un messaggio su Twitter per ricordare l'appuntamento di oggi...

"We're getting closer and closer... Thanks for tuning in. Remember, 5/29 in the Americas and Europe, 5/30 in Japan... Tomorrow is in your hands #DEATHSTRANDING http://twitch.tv/playstation"

Questo il testo del Tweet, che di fatto non include alcuna sostanziale novità e continua a non svelare in alcun modo l'orario di pubblicazione del trailer o del video gameplay in arrivo nelle prossime ore. Kojima Productions ribadisce che il materiale arriverà oggi in Europa e Nord America, quando in Giappone sarà già il 30 maggio, la fascia oraria di riferimento resta quindi quella compresa tra le 17:00 e le 24:00.

Nel frattempo, sul PlayStation Store USA sono aperti i preordini di Death Stranding con tanto di bonus preorder, la data di uscita resta invece ancora avvolta nel mistero...