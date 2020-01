Death Stranding: Hideo Kojima terrà una speciale conferenza al GDC 2020

Gli organizzatori della Game Developers Conference hanno annunciato la presenza di Hideo Kojima alla prossima edizione della famosa kermesse dedicata agli sviluppatori. La GDC 2020 si terrà a San Francisco tra il 16 e il 20 marzo 2020 e sarà quindi l'occasione per approfondire le meccaniche legate allo sviluppo dell'acclamato Death Stranding.

Il sito ufficiale del GDC recita infatti: "Il team di Kojima Productions ha ottenuto una grande popolarità per il debutto del loro Death Stranding e oggi siamo lieti di annunciare che il fondatore dello studio, Hideo Kojima, sarà al GDC 2020 per sviscerarne design! Sarà una rara opportunità per i partecipanti di ascoltare in prima persona le sfide e i trionfi legati allo sviluppo di Death Stranding. In uno speciale discorso di un'ora sulla Filosofia dietro al Design di Death Stranding Kojima svelerà questo processo attraverso un'analisi del concetto, del tema, dello storytelling, della meccanica di gioco e dello sviluppo, utilizzando la parola chiave di connessione come framework".

Insomma, un'ottima occasione per approfondire le dinamiche che si nascondono dietro allo sviluppo di uno dei giochi più discussi del 2019. Intanto l'ESRB ha confermato il rating per la versione PC di Death Stranding. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile uno speciale approfondimento sul finale di Death Stranding.