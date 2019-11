Death Stranding: al via I Connectors per riconnettere i paesi perduti d'Italia

Sony Interactive Entertainment Italia, per celebrare l’uscita di Death Stranding per PlayStation 4, annuncia una nuova iniziativa, I Connectors, pensata appositamente per evidenziare lo straordinario patrimonio culturale d’Italia.

Live fino all’8 dicembre, il progetto persegue l’obiettivo di riconnettere i paesi perduti d’Italia, consentendo a tutti i giocatori di conoscere quei luoghi abbandonati o contraddistinti da una storia particolare ed affascinante. Esattamente come avviene in Death Stranding, dove Sam Poter Bridges possiede il fondamentale compito di riconnettere le comunità che popolano il desertico e devastato ecosistema di gioco, I Connectors, sfruttando le segnalazioni degli utenti, avranno l’incarico di visitare le località nostrane più suggestive e poco conosciute, con il fine ultimo di riunirle idealmente all'Italia, sventando così il distopico destino descritto nel nuovo titolo di Hideo Kojima.

In Italia ci sono più di 6000 splendidi borghi che risultano sconosciuti alla stragrande maggioranza della popolazione. Grazie al supporto del noto youtuber e content creator Sabaku No Maiku e del celebre fotografo e Art Director Brahmino (Simone Bramante), gli utenti potranno conoscere le storie dei paesi attraverso video e immagini che saranno poi caricate direttamente sul sito web del progetto.

Per partecipare all'iniziativa, bisognerà portare a termine i seguenti step:

Collegarsi al sito Connectors-DS.it

Compilare il form di registrazione, inserendo anche il proprio indirizzo e-mail

Indicare, nell'apposita sezione, una città o un paese italiano abbandonato o in via di abbandono indicandone nome, provincia e regione

Prendere visione dell’informativa privacy e del regolamento

Opzionale e non obbligatorio per la partecipazione al concorso: sarà possibile inserire una foto o un video del paese indicato.

Terminata la registrazione, gli utenti potranno concorrere all'emozionante fase Click&Win. Per finalizzare la giocata, l’utente dovrà cliccare sull'apposito pulsante presente online, in modo tale da scoprire subito se ha vinto uno dei premi in palio per questa fase. Entro il 31 gennaio 2019, fra tutte le partecipazioni pervenute, non vincenti in modalità Click&Win, sarà effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo che si aggiudicherà un Kit PlayStation comprensivo di una console Limited Edition Death Stranding + un router wi-fi mobile con una ricarica di 2 anni di navigazione.