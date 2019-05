Death Stranding: ecco l'immagine di Sam che si nasconde nella diretta Twitch

Se seguite con attenzione tutte le novità legate a l titolo targato Kojima Productions, saprete sicuramente che sul canale Twitch di PlayStation è partita una misteriosa diretta dedicata a Death Stranding.

Il filmato continua a mostrare un liquido nero sul quale di tanto in tanto appaiono delle sagome a forma di mano che nascondono un'immagine di Sam. Sembra che qualcuno sia entrato in possesso dell'immagine raffigurante il personaggio interpretato da Norman Reedus (conosciuto ai più per la sua interpretazione di Daryl Dixon nella serie TV AMC The Walking Dead) e l'abbia pubblicata in rete. Lo screen in questione ci mostra il buon Sam in un ambiente privo di luci, inginocchiato e intento a guardare il bambino all'interno della particolare capsula vista nei vari trailer del gioco. Non è chiaro se si tratti semplicemente di una nuova immagine legata al gioco o se ci sia un legame più profondo tra lo screen e il trailer che con tutta probabilità verrà mostrato su Twitch nel corso della giornata di domani, interrompendo le immagini che si stanno ripetendo da quasi un'ora.

Prima di lasciarvi all'immagine, che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che in uno degli ultimi teaser di Death Stranding i giocatori sono stati invitati a dare il proprio supporto per "ricreare una connessione".