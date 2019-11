Death Stranding inaugura un nuovo genere videoludico? La riflessione di Kojima

Nel corso di un'intervista recentemente concessa a PlayStation Access, Hideo Kojima riflette su diverse tematiche, tra cui il genere di appartenenza di Death Stranding.

Nel presentare il proprio ultimo progetto al pubblico, il game director ha infatti categorizzato il titolo come "Strand Game". Volenteroso di approfondire la tematica, l'intervistatore ha dunque chiesto a Kojima di evidenziare quelli che sono gli elementi che, secondo la sua visione, rendono Death Stranding in un qualche modo unico e parte di un genere completamente nuovo. "Non sto cercando di creare un nuovo genere. - esordisce l'autore - Il genere segue in un secondo momento e tocca ad altre persone dargli un nome. È stato lo stesso con Metal Gear. Non ho dato un nome al genere all'inizio. Al tempo, quando ho fatto Metal Gear, i giochi erano spesso focalizzati sul combattimento. Quindi ho creato un gioco sull'infiltrarsi ed evitare lo scontro. Poi qualcuno lo ha chiamato genere stealth".



Proseguendo nella sua riflessione, Kojima ritorna su Death Stranding, dichiarando di sapere "che ad oggi non è un gioco mainstream". "Se guardi ai giochi online - specifica - il trend è quello di combattere insieme o l'uno contro l'altro. Ma in Death Stranding, è più una connessione indiretta tra giocatori. Inoltre ci si può dare solo feedback positivi. Ognuno si unisce in un modo positivo, con intento positivo. Volevo semplicemente che i giocatori facessero quest'esperienza. Forse in futuro - conclude - sarà dato un nome a un genere".



Nel discutere della possibile affermazione di questo modello videoludico, Kojima non ha escluso la possibilità di realizzare un sequel di Death Stranding.