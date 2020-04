Death Stranding, incetta di premi da Famitsu: Pokémon Spada e Scudo Gioco dell'Anno

La Redazione di Famitsu, celebre magazine nipponico, ha annunciato i vincitori dei titoli di Gioco dell'Anno nelle diverse categorie proposte: ecco tutti i vincitori.

Best Rookie Award: Death Stranding

Best Indie Award: Gnosia

Best Shooter Award: Apex Legends

Best eSports Award: Fortnite

Best Online Game Award: Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Best Streamer Award: Junichi Kato

Best RPG Award: Pokémon Sword & Shield

Best Action Award: Sekiro: Shadows Die Twice

Best Action Adventure Award: Death Stranding

Best Adventure Award: 13 Sentinels: Aegis Rim

Best Creator in China: Hideo Kojima

Best Game in China: Sekiro: Shadows Die Twice

Best Character Award: Sam Porter Bridges (Death Stranding)

Best Music Award: Persona 5 Royal

Best Scenario Award: 13 Sentinels: Aegis Rim

Best Graphics Award: Death Stranding

Special Award: Dragon Quest Walk / Ring Fit Adventure

Most Valuable Creator: Hideo Kojima

Game of the Year: Pokémon Sword & Shield

Da questo quadro emerge indubbiamente come grande vincitore, con l'opera diche si aggiudica un notevole numero di premi, in attesa della versione PC del gioco . Il titolo più ambito, quello di Gioco dell'Anno viene tuttavia strappato dall'ultima fatica di casa Game Freak:, attualmente in attesa della pubblicazione dell Pass Espansioni . Spazio anche ae alla riedizione dell'apprezzato JRPG Atlus dedicato ai Phantom Thieves con