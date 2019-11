Death Stranding incontra The Mandalorian in una fantastica fan art

C'hanno messo ben poco Death Stranding e The Mandalorian a crearsi un largo seguito di fan. I due prodotti - uno un videogioco, l'altro una serie TV - si sono rivelati di ottima fattura e stanno appassionando un grande numero si persone in giro per il mondo. Non è raro, quindi, imbattersi in un fan di entrambi.

Prima di procedere, ci teniamo ad avvertirvi che sotto troverete un gigantesco spoiler sulla prima puntata della serie televisiva di Disney+. Dal momento che al debutto italiano mancano ancora diversi mesi, è altamente probabile che non l'abbiate vista. In tal caso, vi consigliamo di interrompere la lettura.

Se invece siete già aggiornati, oppure non avete paura delle anticipazioni, allora non possiamo non portare alla vostra attenzione la splendida fan art realizzata dal popolare BossLogic, che ha reinterpretato The Mandalorian in chiave Death Stranding. Il cacciatore di taglie protagonista è raffigurato mentre trasporta uno dei contenitori che solitamente associamo a Sam Porter Bridges... al suo interno, tuttavia, al posto del Bambino Ponte c'è l'esserino (di 50 anni!) appartenente alla medesima razza di Yoda, che compare al termine della prima puntata della serie. Lo trovate in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Ne approfittiamo per segnalarvi che due giorni fa è andata in onda la seconda puntata di The Mandalorian. Hideo Kojima, intanto, sta già pensando al futuro dopo Death Stranding.