Death Stranding incontra Zelda Breath of the Wild in un singolare crossover fan made

Quasi a voler festeggiare l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Death Stranding e il lancio di Zelda Link's Awakening su Switch, l'utente della community PS4 di Reddit conosciuto come "Tmfwang" ha provato a immaginare un crossover tra Zelda Breath of the Wild e il prossimo action sci-fi di Hideo Kojima.

L'autore di questo bozzetto fan made ha ripreso la copertina di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch e sostituito Link con Sam Porter Bridges, l'eroe con le fattezze e la voce dell'attore Norman Reedus che interpreteremo nella dimensione post-apocalittica di Death Stranding.

Nell'immagine di Tmfwang, ovviamente, presenta anche l'immancabile scritta "A Hideo Kojima Game", un riferimento costante che campeggia su ogni lavoro digitale del maestro giapponese come ribadito, nel giugno di quest'anno, dallo stesso papà di Metal Gear attraverso le pagine del suo profilo Twitter in lingua inglese.

L'iniziativa del redditor che ha riformulato la cover di BOTW in chiave Death Stranding segue di diverse settimane quella promossa da chi, ritenendo che la copertina del prossimo kolossal di Kojima sia brutta, ha provato a reimmaginare delle cover fan made per scoprire che cosa ne pensano gli appassionati. A ogni modo, vi ricordiamo che il lancio di Death Stranding è previsto per l'8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e Xbox One.