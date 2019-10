Death Stranding sarà interamente doppiato in italiano, è ufficiale!

Il sentore lo avevamo già avuto ieri, quando a sorpresa Sony e Kojima Productions hanno pubblicato uno spettacolare trailer di Death Stranding doppiato nella nostra lingua. Oggi, però, è arrivata anche l'ufficialità.

Un rappresentante di Sony ha rivelato alla nostra redazione che Death Stranding arriverà su PS4 interamente doppiato in italiano, allineandosi quindi a tutte le esclusive del publisher, da sempre adattate nel nostro idioma sia nei testi che nelle voci. Per i fan più giovani di Hideo Kojima potrebbe rappresentare una vera e propria novità: era da Metal Gear Solid del 1998 che un gioco del celebre designer giapponese non veniva tradotto completamente nella nostra lingua.

In ogni caso, al momento non sappiamo se nel gioco completo saranno presenti le medesime voci che abbiamo avuto modo di ascoltare nel trailer di ieri. Per saperlo con certezza, dovremo continuare a pazientare. Per fortuna, non manca molto lancio di Death Stranding, fissato per l'8 novembre esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel frattempo, potete ascoltare l'omonimo brano dei CHVRCHES estratto dalla colonna sonora originale e leggere la nostra ultima anteprima di Death Stranding.