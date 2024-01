Death Stranding su iPhone: Hideo Kojima presenta il Backbone personalizzato

Si avvicina sempre di più l'uscita di Death Stranding Director's Cut su iPhone, fissata al 30 gennaio 2024 anche su iPad e Mac. Ma Hideo Kojima ha ancora in serbo una sorpresa molto gradita per tutti i fan.

La nuova versione mobile di Death Stranding Director's Cut verrà infatti accompagnata da un controller Backbone in edizione limitata pronto per il commercio sempre a partire dall 30 gennaio. Lo speciale Backbone è stato realizzato in collaborazione con Kojima Productions (con il logo della compagnia riportato sul prodotto) ed è ispirato alla celebre avventura di Sam Porter Bridges in termini di colori e serigrafie. Il Backbone a tema Death Stranding è compatibile con iPhone 15 Pro e con i sistemi Android, e verrà venduto a livello globale soltanto in quantità limitate.

Per il momento sappiamo con certezza che il dispositivo verrà venduto al prezzo di 124,99 dollari negli Stati Uniti distribuito da Backbone, mentre in Giappone sarà Kojima Productions ad occuparsi della sua diffusione sul territorio. Gli ordini internazionali prenderanno invece il via il 29 gennaio attraverso lo store ufficiale di Kojima Productions.

Per gli appassionati di Death Stranding si tratta dunque di un'occasione da non perdere per aggiungere alla propria collezione questo dispositivo molto speciale. Negli scorsi mesi è stato intanto confermato che Death Stranding ha raggiunto quota 16 milioni di giocatori, confermandosi così un successo per Kojima ed il suo team.