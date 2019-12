Death Stranding e J.J. Abrams: il regista de L'Ascesa di Skywalker sul gioco di Kojima

Sin dalla sua fondazione, la sede di Kojima Productions ha aperto le proprie parte ad un ampio numero di celebri visitatori: diversi sviluppatori videoludici, attori e registi si sono nel tempo recati in visita presso la software house.

Tra questi ultimi figura anche J.J. Abrams, il cui Star Wars Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker si sta preparando a debuttare nelle sale cinematografiche. In seguito, il regista è stato intervistato dalla redazione di IGN.com. Durante la chiacchierata, quest'ultimo ha speso parole di elogio nei confronti del game director nipponico e del suo operato. In particolare discutendo di Death Stranding, l'ha definito come "tipicamente Hideo". Nel gioco, prosegue, è "è riscontrabile dell' "unicità", una "qualità speciale che puoi percepire nella sua arte". "Ovviamente, ci sono aspetti che possono risultare familiari in qualche modo, - ha dichiarato J.J. Abrams - ma ci sono chiaramente cose che sono nuove e inconsuete". "Quando pensi ad un gioco realizzato da Hideo, - ha concluso - ti aspetti qualcosa che ridefinisca i limiti e faccia qualcosa che non hai visto prima...e questo sembra essere quello che ha fatto ancora una volta".

Abrams non è stato l'unico regista a commentare l'ultima creazione di Kojima Productions: nel corso degli ultimi mesi, anche George Miller ha discusso di Death Stranding. Oltre al regista di Mad Max, anche quello di Ghost in the Shell si è espresso in materia: Mamoru Oshii ha offerto alcune considerazioni sul gioco di Kojima.