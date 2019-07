Death Stranding: Keanu Reeves era tra i candidati, una meccanica omaggio a Donkey Kong

L'edizione 2019 del Comic-Con di San Diego è il palco scelto da Hideo Kojima per condividere con il pubblico alcune interessanti curiosità sulla sua attesa nuova creatura videoludica.

Durante l'evento, infatti, si è tenuto un panel interamente dedicato a Death Stranding, durante il quale l'autore ha raccontato un simpatico "dietro le quinte" dello sviluppo del titolo. In particolare, Kojima ha svelato che Keanu Reeves avrebbe potuto essere parte del progetto! Il noto attore, che presta le sue fattezze ad un personaggio di Cyberpunk 2077, era infatti stato proposto a Kojima come interprete per il ruolo di Cliff. Tuttavia, l'autore ha invece preferito optare per l'assegnazione dell'incarico a Mads Mikkelsen, ormai tra i volti iconici della produzione.



Tra le informazioni condivise nel corso del panel, spunta inoltre anche un dettaglio piuttosto curioso e legato ad una delle meccaniche di gameplay intraviste nell'ultimo trailer di Death Stranding. Riferendosi alla possibilità di utilizzare una scala estensibile per esplorare aree di gioco, Hideo Kojima ha dichiarato che si tratta di una sorta di omaggio a grandi classici degli albori dell'industria videoludica, quali Donkey Kong e Super Mario!



In occasione del medesimo panel, c'è stato spazio per approfondire il background narrativo di Heartman, personaggio interpretato da Nicolas Winding Refn. Inoltre, al Comic-Con è stata presentata l'immagine di copertina di Death Stranding.