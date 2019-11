Death Stranding: Kojima ama i giochi complessi, ecco perché

Death Stranding è sicuramente un titolo complesso e lo è proprio per il volere del suo ideatore Hideo Kojima. Nel corso di un'intervista ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), il game designer del momento ha spiegato le motivazioni che lo spingono ad apprezzare particolarmente i titoli di difficile lettura.

Ecco di seguito le parole di Kojima:

"Ritengo che la semplicità sia piacevole, ma di breve durata. È come il cibo: se è leggero lo digerirete in fretta, altrimenti rimarrà per un po' nel vostro corpo. Non sapete bene di cosa si tratti. L'essere umano ha questi sentimenti che tendono a persistere: di cosa si tratta? Come per un film, quella sensazione continua ad accompagnarvi e vi spinge non solo a guardarlo e riguardarlo, ma anche a parlare con i vostri amici. A questo punto iniziate a comprenderne il vero significato, così che tutto possa prendere forma. Io voglio creare un prodotto del genere."

"Sono cresciuto guardando film di questo tipo e provo a dare sensazioni simili nei videogiochi. Tutti dicono che sia complicato, ma penso che non dovrebbero demordere e continuare ad entrare in contatto con prodotti simili anche per 5 o 10 anni, così da iniziare a comprenderli."

"Gli stimoli sono necessari per crescere. È proprio quando si conoscono cose che prima si ignoravano che si cresce. Qualsiasi cosa sia semplice da digerire non vi farà crescere, il vostro cervello non farà alcun passo in avanti. Non sarà un'esperienza. Quindi alle volte preferisco che le persone mangino qualcosa di più complesso, ma che cerco di rendere al contempo delizioso."

Da questo lungo discorso fuoriesce tutta la filosofia del game designer, che cerca a tutti i costi di creare un prodotto diverso dal solito.

Vi ricordiamo che Death Stranding arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo giovedì 8 novembre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dell'estate 2020 il gioco uscirà anche su PC.

