Death Stranding: Kojima annuncia che il nuovo trailer arriverà tra un mese

Nel corso del Tribeca Film Festival, Hideo Kojima ha avuto modo di discutere di Death Stranding in compagnia di Geoff Keighley e Norman Reedus, l'attore reso celebre dal ruolo di Daryl Dixon in The Walking Dead e che vestirà i panni di Sam, protagonista del gioco.

Durante l'intervista non si è parlato solo delle meccaniche di gioco, ma anche del possibile arrivo di un nuovo trailer. Al termine dell'evento infatti, Kojima si è detto dispiaciuto di non poter mostrare altro e che nel giro di un mese sarà mostrato qualcosa di nuovo. Purtroppo non è chiaro se si tratti di un nuovo trailer o di un filmato di gameplay, particolarmente atteso dai fan, e dovremo attendere ancora qualche settimana per scoprirlo. Vista l'assenza di Sony all'E3 2019 non è da escludere inoltre che il colosso nipponico stia organizzando un evento dedicato alle sue esclusive per il mese di giugno. Potrebbe infatti trattarsi dell'occasione perfetta per mostrare il gioco ancora una volta e, perché no, svelare ufficialmente PlayStation 5, di cui conosciamo già i primi dettagli.

Vi ricordiamo che sempre nel corso dell'intervista è emerso che Death Stranding sarà un open-world diverso dal solito. Stando ad alcune voci di corridoio, non è da escludere che Death Stranding possa arrivare su PC. Al momento pare l'uscita del gioco sia prevista su PlayStation 4 e PlayStation 5.