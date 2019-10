Death Stranding: Kojima annuncia che il trailer di lancio è pronto

A separarci dal debutto di Death Stranding continua ad esserci la pubblicazione dell'attesissimo trailer di lancio. Dopo averci aggiornato costantemente sullo stato dei lavori attraverso il suo account Twitter, Hideo Kojima ha annunciato sul suo account ufficiale la chiusura della fase di montaggio.

Il tweet in questione di mostra la scrivania del game designer e un singolo fotogramma del trailer, nel quale si vede una spiaggia con su un gran numero di balene spiaggiate. Pare anche che nel post Twitter si nasconda un qualche tipo di messaggio, dal momento che sono presenti in gran quantità delle emoticon, alcune delle quali costituiscono un riferimento al Bridge Baby e alle piogge visibili in alcuni filmati.

Purtroppo non abbiamo alcuna informazione sulla data d'uscita del trailer di lancio, ma è molto probabile che il suo debutto sia fissato a ridosso della pubblicazione delle recensioni, in arrivo il prossimo 1 novembre 2019 alle ore 8:00 del mattino.

Prima di lasciarvi al tweet, vi ricordiamo che Death Stranding arriverà in tutti i negozi a partire dall'8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

