Death Stranding: Kojima anticipa l'arrivo di un nuovo trailer?

Hideo Kojima ha pubblicato un post su Twitter che farebbe pensare all'arrivo di un nuovo trailer per. Che ci siano novità in arrivo per il gioco, magari in occasione dellache si terrà nella giornata di domani a Parigi?

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, le immagini condivise da Kojima ritraggono alcune apparecchiature per il montaggio audio e video, con un possibile riferimento alla realizzazione di un nuovo trailer per Death Stranding. Considerando che di recente il game director giapponese è stato avvistato in compagnia del team di Sony America, è probabile che effettivamente bolla qualcosa in pentola.

Nel prossimo futuro sono previsti tre eventi di una certa importanza in cui Hideo Kojima potrebbe svelare qualcosa di nuovo su Death Stranding: la conferenza PlayStation che si terrà domani pomeriggio in occasione della Paris Games Week (dove Sony ha in programma sette nuovi annunci per PS4 e PS VR), i Video Game Awards e naturalmente la PlayStation Experience 2017.

Presto conosceremo qualche dettaglio in più sull'ambizioso progetto di Kojima?