Death Stranding: Kojima condivide alcuni artwork fan made ritraenti un paesaggio islandese

Da diversi giorni sta circolando in rete una nuova teoria secondo la quale Death Stranding sarebbe ambientato in Islanda. Tutto è nato da un'immagine teaser pubblicata da Hideo Kojima nei giorni scorsi, ritraente una roccia coperta di muschio.

L'utente di Twitter Rafael Andrade ha constatato che quelle rocce sono tipiche dell'Islanda. L'intuizione è stata subito notata dallo stesso Kojima, che da condiviso il tweet del ragazzo. Nella giornata di ieri, intanto, un altro utente (conosciuto su Twitter come HOBO) ha realizzato degli stupendi artwork del gioco ispirandosi proprio ai paesaggi islandesi. Nelle immagini è ritratto anche il protagonista interpretato da Norman Reedus. Potete ammirarli nell'immagine di anteprima in cima alla notizia e nel tweet allegato in calce.

Indovinate un po', Kojima ha ritwittato anche queste immagini! Che Death Stranding sia davvero ambientato in Islanda? Questi indizi fanno propendere per il sì, ma è davvero difficile dirlo con certezza. Al game designer giapponese piace davvero tanto stuzzicare i propri fan, ma al momento le informazioni certe sul progetto sono davvero poche. Voi cosa ne pensate? Vi piacciono questi artwork?

Fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto prima di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo. Death Stranding sarà uno dei "fantastici 4" della conferenza di Sony all'E3 2018, fissata per le ore 03:00 di martedì 12 giugno. Gli altri saranno Spider-Man, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2.