Death Stranding: Kojima dà il via al conto alla rovescia in attesa del trailer

Come vi avevamo raccontato in precedenza, nella giornata di oggi alla Paris Games Week sarà mostrato il nuovo e definitivo trailer di Death Stranding, in attesa dell'uscita del gioco prevista per l'8 Novembre, dunque tra poco più di una settimana.

Sul canale Twitch ufficiale di Kojima Productions, il team ha dato il via al countdown, che ora segna 4 ore e 40 minuti circa, e si concluderà appunto con la pubblicazione del video. L'appuntamento, come saprete, è previsto per le 14:50 di oggi, 30 Ottobre.

Visto il lancio del conto alla rovescia di un qualcosa che in realtà già si sapeva dovesse arrivare, è lecito aspettarsi qualcosa di assolutamente spettacolare. Hideo Kojima sta infatti lavorando al trailer finale di Death Stranding da un bel po' di tempo ormai, e non è detto che non possa arrivare qualche sorpresa dell'ultim'ora o un colpo di coda finale.

Del resto solo pochi giorni fa, quando mancavano meno di due settimane all'uscita su console, Kojima ha annunciato che Death Stranding arriverà anche su PC, per un annuncio che in molti si sarebbero aspettati che sarebbe arrivato prima o poi, ma probabilmente non con queste tempistiche.

Cosa avrà dunque in serbo Hideo Kojima per noi? Lo scopriremo tra qualche ora, con la pubblicazione del trailer finale di Death Stranding.