Death Stranding: Kojima descrive un concept del gioco con...coltelli e piattini!

Recentemente, Hideo Kojima ha avuto modo di intrattenersi a pranzo con Geoff Keighley, l'ormai storico conduttore dei The Game Awards. Durante l'incontro, a quanto pare, c'è stato modo di discutere, in maniera piuttosto originale, di Death Stranding.

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, infatti, Keighley ha condiviso con il pubblico un'immagine decisamente bizzarra. Quest'ultima vede protagonista una tavola ancora apparecchiata, sulla quale spicca una strana "composizione": su due piccoli piattini sono infatti disposti in maniera parallela due coltelli. Decisamente intrigante il commento offerto all'istantanea dall'autore del Tweet: "Due coltelli, due piattini. Questi sono gli oggetti di scena che Hideo Kojima ha utilizzato oggi a pranzo per descrivere uno dei concept in Death Stranding". Purtroppo, non sono stati forniti in merito altri indizi! Come da tradizione, potete trovare il Tweet direttamente in calce a questa news: l'immagine vi suggerisce qualcosa?



Ne approfittiamo per ricordarvi che presto i due noti personaggi saranno impegnati in uno speciale evento. In giornata odierna, infatti, Kojima e Norman Reedus presenzieranno al Tribeca Film Festival ed il panel che li vede protagonisti sarà moderato proprio da Geoff Keighley. In attesa che Kojima Productions sveli ufficialmente nuovi dettagli su questo attesissimo gioco, abbiamo raccolto in un video rumor e teorie su Death Stranding: buona visione!