Per Death Stranding, Kojima ha dovuto abbandonare l'idea di un altro gioco

Prima di convincersi a dar vita all'ambizioso progetto qual è Death Stranding, Hideo Kojima, dopo aver firmato le carte del divorzio da Konami, aveva immediatamente iniziato a pensare a quale sarebbe stato il suo prossimo gioco.

Come rivelato in una recente intervista, il director nipponico aveva messo giù una serie di idee sulle quali avrebbe potuto mettersi al lavoro con il suo nuovo team. Un progetto in particolare, di cui l'autore non fa qui il nome, è stato infine scartato per lasciare spazio a Death Stranding, titolo che per fortuna di Kojima Productions sta risultato vincente ancor prima di arrivare sugli scaffali.

"Nel 2016 eravamo una manciata di persone in un minuscolo ufficio e nel giugno dello stesso anno abbiamo cominciato a progettare il game design, iniziando a fare casting senza nemmeno conoscere l'intero gioco", ha dichiarato Kojima riferendosi durante le prime fasi lavorative su Death Stranding. "È come una maratona, e la parte centrale è la più difficile. L'inizio è facile, tutti sono pieni di energia, ma nel mezzo non puoi vedere la fine, e sembra che non ci sia affatto, ed è terribilmente svuotante. Ma onestamente, più ci avviciniamo alla fine, più vediamo quell'arrivo, che ci dà sempre più forza. Avevo molte idee e concept in mente, ma ad essere sincero Death Stranding non è stata la prima idea, era letteralmente l'ultima. C'era un altro gioco che ho dovuto abbandonare e probabilmente non ci tornerò mai più. Ecco come è nato Death Stranding".

Ricordiamo che Death Stranding sarà pubblicato su PlayStation 4 l'8 novembre 2019. Kojima ha provato a spiegare il funzionamento del multiplayer online facendo un paragone con Spider-Man: Un Nuovo Universo.