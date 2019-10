Death Stranding: Kojima fornisce un indizio per provare a comprenderne meglio la trama

Mentre i fan di Death Stranding sono in fervente attesa di poter mettere le proprie mani su una copia del gioco per sviscerarne a dovere ogni singolo aspetto, il buon Hideo Kojima ha fornito qualche informazione extra sulla trama e su come comprenderla meglio.

Ecco di seguito le parole del bizzarro game designer, il quale ha risposto alle domande sulla complessa trama del titolo:

"Se vi dicessi a che punto della storia bisogna arrivare per comprenderne il significato, il gioco diverrebbe meno interessante. Death Stranding vi catturerà sempre di più e la storia vi verrà svelata avanzando nel gioco. Dovrete giocarci per comprenderlo. Probabilmente è a circa un terzo del gioco che inizierete ad avere un'idea di quello che sta succedendo. Come potete immaginare, i trailer che abbiamo pubblicato mostrano filmati di gioco. Probabilmente potreste vederli in ordine cronologico per carpire qualche dettaglio aggiuntivo sulla storia."

Insomma, pare che collocando i vari filmati attualmente disponibili in un certo ordine sia possibile estrapolare qualche dettaglio aggiuntivo sul gioco, così da comprenderne meglio la trama. Chissà se nelle prossime ore qualcuno si metterà già all'opera per fare quanto detto da Kojima.

Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 8 novembre 2019. Sapevate che Death Stranding sarà doppiato in italiano? A dare la conferma è stata proprio Sony a poche ore di distanza dalla pubblicazione di un trailer in CG nel quale Sam parlava la nostra lingua.

