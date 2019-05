Death Stranding: Kojima fornisce la sinossi del gioco e presenta i personaggi

Dopo il livestream che ci ha tenuti sulle spine in queste ultime ore, il primo gameplay trailer di Death Stranding è finalmente stato pubblicato da Kojima Productions e Sony Interactive Entertainment.

Nonostante aleggi ancora tanto mistero attorno al titolo, Hideo Kojima ha mostrato il suo nuovo ambizioso titolo in azione ed ha iniziato a sbottonarsi sulle informazioni riguardanti trama e personaggi di questo nuovo intrigante universo videoludico.

Appena dopo la pubblicazione del trailer, l'autore nipponico ha pubblicato un messaggio dedicato ai fan, in cui viene illustrata brevemente la sinossi di Death Stranding:

"Le persone hanno costruito dei muri e si sono abituate a vivere isolate. Death Stranding è un tipo completamente nuovo di action game, dove l'obiettivo del giocatore è quello di riconnettere le città isolate e la società frammentata. Tutti gli elementi, inclusi quelli della storia e del gameplay, sono legati assieme dal concetto di "Strand", o connessione. Nei panni di Sam Porter Bridges, proverete a "fare da ponte" tra queste divisioni, e facendo questo creerete nuovi legami o "Strands" con gli altri giocatori in tutto il mondo.

Nel corso della vostra esperienza con il gioco, spero che comprendiate la vera importanza di stringere legami con gli altri. Ora, godetevi pure il nuovo trailer di Death Stranding".

In seguito, l'account Twitter di Kojima si è aggiornato con le nuove immagini dedicate ai personaggi mostrati nel lisergico filmato di gameplay a cui abbiamo assistito, tra cui troviamo Sam, Amelie, Fragile, Cliff, Deadman, Die-Hardman, Higgs, Mama, e Heartman alcune completamente inedite, altre riadattate per l'occasione. Potete ammirarle in calce alla notizia.

Death Stranding uscirà in esclusiva su PlayStation 4 l'8 novembre 2019. Potete già consultare tutte le edizioni speciali del gioco.