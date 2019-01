Death Stranding e Kojima: Guerrilla Games è entusiasta della collaborazione

In qualità di Technical Director di Guerrilla Games, Michiel van der Leeuw ha spiegato alla redazione di The Next Web cosa ne pensa della collaborazione sancita dai vertici del suo studio con Hideo Kojima per consentirgli di utilizzare il loro motore grafico, il Decima Engine, per realizzare Death Stranding.

"Siamo quel tipo di inventori che non amano creare semplicemente le cose, ci piace condividerle", esordisce van der Leeuw spiegando che, dal suo punto di vista, "è la condivisione a renderti più forte. A volte non si ottiene nulla da una collaborazione ma è sempre bello parteciparvi. Altre volte, invece, trovi qualcuno sulla tua stessa lunghezza d'onda e riesci a riceverne in cambio una grande energia creativa. In fin dei conti, si tratta solo di righe di codice: è la mentalità del creatore che conta davvero".

Entrando nello specifico delle ragioni che hanno spinto i boss di Guerrilla (e quindi Sony) a consentire al team di Kojima Productions di impiegare il Decima Engine per plasmare l'universo sci-fi di Death Stranding, l'alto dirigente della software house olandese che ha creato Horizon Zero Dawn e dato forma alla serie di Killzone ha dichiarato che "lo abbiamo fatto come dimostrazione di 'buona cittadinanza'. Avevano perso tutta la loro tecnologia (con il divorzio da Konami, ndr), sarebbe stato scortese non condividere il nostro engine. Ma non ci aspettavamo di avere questa chimica con uno studio che si trova dall'altra parte del mondo. La collaborazione è stata intensa".

"Abbiamo priorità simili", conclude il Technical Director di Guerrilla spiegando che la pensa allo stesso modo di Hideo Kojima e dei suoi Kojima Productions su aspetti come la priorità all'efficienza, la pulizia del codice e le tempistiche di sviluppo, pur specificando che "in qualche modo siamo anche molto diversi. Ad esempio, per loro il fotorealismo è molto più importante".

Grazie anche a Guerrilla Games e al loro Decima Engine, il comparto grafico di Death Stranding promette di essere uno dei più curati di questa generazione di console. A questo punto, bisogna solo capire quando sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4.