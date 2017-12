Death Stranding: Kojima ha in serbo un annuncio sorprendente per il 2018

Durante un'intervista pubblicata sul nuovo numero di, Hideo Kojima ha promesso che Death Stranding riceverà nel 2018 un nuovo annuncio in grado di sorprendere tutti i giocatori. Avremo finalmente nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco o sulla finestra di lancio?

"I lavori su Death Stranding stanno procedendo così bene da stupire anche Sony: ci hanno detto di non aver mai visto tempi di sviluppo così rapidi. Intanto stiamo pianificando un nuovo annuncio per il 2018 che finirà per sorprendere tutti quanti" dichiara Hideo Kojima.

Come sempre, il celebre game director giapponese sa bene come accendere l'hype dei fan. Voi che genere di annuncio vi aspettate? Ricordiamo che sullo stesso numero di Dengeki PlayStation è stato confermato lo sviluppo di un nuovo titolo "maggiore" da parte di Level-5.