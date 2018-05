Death Stranding: Kojima e Mads Mikkelsen stuzzicano i fan in ottica E3 2018

Dopo aver anticipato il ritorno del neonato nel prossimo trailer di Death Stranding, Hideo Kojima è tornato a stuzzicare i suoi fan in vista dell'E3 2018. In una recente intervista, Mads Mikkelsen ha svelato che le sue doti di ballerino lo hanno aiutato ad interpretare la sua parte nel gioco.

L'account Twitter di Kojima Productions ha riportato un altro cinguettio del celebre game director giapponese, confermando che qualcosa sta bollendo in pentola in vista dell'E3 2018: naturalmente stiamo parlando del nuovo trailer di Death Stranding atteso alla fiera losangelina, al quale l'autore sta ancora lavorando dalla propria postazione di editing.

Arrivano dettagli interessanti anche da Mads Mikkelsen, che ai microfoni di Premiere.fr ha parlato del suo ruolo interpretato nel gioco: "No, non uso sempre lo stesso approccio nei personaggi che interpreto, soprattutto per il gioco a cui ho lavorato con Hideo Kojima. Il mio passato da ballerino è stato di grande aiuto per farmi entrare nei panni del personaggio. Ho fatto dieci anni di balletto prima di diventare un attore professionista, e questa esperienza mi ha permesso di padroneggiare le movenze appropriate. Si tratta di un esercizio differente rispetto al cinema, anche se alla fine dobbiamo sempre iniettarci delle emozioni per dare vita ai nostri personaggi."

Ricordiamo che Death Stranding sarà presente alla PlayStation Conference dell'E3 2018, in programma alle 03:00 italiane del 12 giugno. Finalmente conosceremo ulteriori dettagli sui personaggi e sulle meccaniche del gioco?