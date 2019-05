Death Stranding: Kojima mostrerà un nuovo personaggio nel prossimo trailer?

Quel burlone di Hideo Kojima continua a stuzzicare i propri fan su Twitter con degli scatti legati a Death Stranding e, stando alle teorie di alcuni appassionati, l'ultima di queste immagini potrebbe contenere un interessante indizio sulla prossima apparizione del gioco.

La fotografia ritrae solo parzialmente una locandina del gioco targato Kojima Productions e, in basso, è possibile vedere i nomi degli attori che hanno preso parte al progetto come Troy Baker, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Norman Reedus e Lindsay Wagner. Ciò che ha insospettito i fan è il posizionamento di alcuni di questi nomi che, se l'attenta ricostruzione di un fan è corretta, dovrebbe lasciar spazio ad un altro nome attualmente avvolto nel mistero. Sappiamo ormai che a breve dovrebbe arrivare un nuovo trailer di Death Stranding e questa potrebbe essere l'occasione perfetta per mostrare al pubblico il nuovo personaggio e l'identità dell'attore che gli presterà voce e fattezze. Purtroppo non abbiamo alcuna informazione sull'ipotetico personaggio da annunciare e per scoprirne tutti i dettagli non possiamo far altro che attendere la pubblicazione di nuovo materiale sul gioco.

