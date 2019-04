Death Stranding su PC: Kojima non conferma né smentisce i rumor

Rispondendo alle domande postegli dai giornalisti accorsi al Tribeca Film Festival, a Hideo Kojima è stato chiesto un chiarimento definitivo sulle recenti voci di corridoio riguardanti lo sviluppo di Death Stranding su PC, oltrechè su PlayStation 4, forse, su PS5.

Incalzato dalla redattrice dalla testata tecnologica statunitense The Dayly Dot Michelle Jaworski, il celebre boss di Kojima Productions non ha voluto sbottonarsi ma, al contempo, ha offerto più di un indizio per la futura trasposizione su PC del suo nuovo progetto open world.

Alla domanda se ci sarebbe stata o meno una versione PC di Death Stranding, Kojima ha infatti deciso di evitare ogni commento sulle piattaforme su cui vedrà la luce il suo ambizioso titolo, senza cioé confermare o smentire i rumor circolati in rete nel corso delle ultime settimane.

A inizio marzo, curiosamente, è stato proprio Kojima ad alimentare queste voci di corridoio sottolineando la crescente importanza dei servizi in game streaming e la necessità, per gli sviluppatori di videogiochi, di approcciarsi a questa nuova realtà con un'apertura mentale e un atteggiamento diverso da quello assunto dai produttori cinematografici e dall'industria del grande e piccolo schermo nei confronti di realtà come Netflix.

A molte delle domande alimentate dagli enigmatici silenzi di Hideo Kojima, presumibilmente, sapremo dare una risposta esaustiva durante l'E3 2019 di metà giugno, come ha suggerito lo stesso papà di Metal Gear nel corso del Tribeca Film Festival.