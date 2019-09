Death Stranding: Hideo Kojima paragona il suo kolossal sci-fi a una banana!

Durante un'intervista concessa ai giornalisti del Financial Times (con dichiarazioni riportate da TSA), Hideo Kojima si è lanciato in un paragone piuttosto ardito tra una banana e una mela per illustrare alla sua maniera la duplice natura di Death Stranding tra videogioco e forma d'arte.

Una volta suggerito al suo intervistatore che non mostrerà il fianco ad alcun tipo di spoiler spiegando in maniera scherzosa che "ancora adesso non capisco il gioco", il papà di Metal Gear ha voluto dire la sua sull'eterna diatriba tra i fautori e i detrattori dei videogiochi come forma d'arte moderna affermando che "ciò che creiamo è affine a quello che fanno i maestri di sushi. I loro piatti tranno essere stupendi, ma avranno sempre il nutrimento delle persone come scopo principale da perseguire".

Per rimarcare il concetto, il geniale sviluppatore e maestro della comunicazione giapponese ha dichiarato che "se prendi qualcosa che assomiglia a una banana e le chiami 'mela', puoi farlo ma è un qualcosa che funziona solo in ambito artistico. Tutto ciò non si applica ai videogiochi, noi realizziamo cose interattive. Una banana deve essere commestibile dopo averla sbucciata. Le auto devono essere guidate. Ma se i videogiochi sono interattivi e devono offrire una qualche forma di divertimento, allora ci deve essere una realtà composta da un gruppo di persone che deve lavorare affinchè tutto trovi il giusto posto. Ed è questo che siamo, una specie di industria moderna guidata dall'arte ma che deve offrire un servizio".

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore alle originali dichiarazioni di Kojima, vi ricordiamo che il lancio di Death Stranding è previsto a partire dall'8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.