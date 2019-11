Death Stranding: Kojima parla del concetto di 'connessione' citando Trump e Brexit

In una recente intervista concessa alla popolare trasmissione BBC Radio 1 Newsbeat, Hideo Kojima ha potuto approfondire il concetto di "connessione" alla base di Death Stranding, facendo una riflessione sulla situazione socio-politica globale, con un riferimento a Donald Trump e alla Brexit.

Cercando di fornire un quadro d'insieme sulla situazione dei videogiochi a Steffan Powell, conduttore della trasmissione, Kojima ha affermato: "Potremmo essere connessi tramite internet più che mai, ma sta succedendo che le persone si attaccano a vicenda, proprio perché siamo così connessi". Secondo il famoso sviluppatore, è proprio a causa di questo che Death Stranding spinge le persone a pensare al concetto di "connessione". Kojima si è poi spinto oltre, facendo riferimento alla situazione sociale e politica attuale: "il presidente Trump in questo momento sta costruendo un muro. Poi c'è la Brexit, con il Regno Unito che sta cercando di andarsene, ci sono molti muri e tante persone che pensano solo a loro stesse nel mondo." In Death Stranding, Sam Porter Bridges cerca di salvare il mondo consegnando dei pacchi in luoghi remoti del pianeta, attraversando terreni impervi e cercando di respingere le minacce che vogliono impossessarsi delle sue merci. "La nostra epoca è basata sull'individualismo" ha suggerito Kojima. Death Stranding, secondo l'autore, è un tentativo di respingere tutto questo.

BBC Radio 1 Newsbeat ha anche girato un "dietro le quinte" durante le ultime ore di produzione al quartier generale di Kojima Productions. Kojima ha parlato del suo rapporto con la solitudine e di come questo lo abbia ispirato a creare un'esperienza di gioco così unica. Parlando dei giocatori, il "visionario" giapponese ha detto: "Anche se si divertono normalmente quando sono in giro con gli amici, da soli nei loro salotti mentre giocano, sentono di non essere adatti alla società o alla loro comunità. Quando giocano a questo gioco possono rendersi conto che esistono altre persone come loro. Sapere di non essere soli, che ci sono altre persone la fuori, è questo che vorrei sentissero mentre giocano."

