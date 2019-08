Death Stranding: Kojima preferisce non ascoltare i giocatori per le scelte di design

Sono sempre di più gli sviluppatori che decidono di coinvolgere i giocatori nel processo produttivo, lasciandosi guidare dal loro feedback mentre prendono importanti decisioni di design. Ciò si verifica sempre più spesso per i titoli a sviluppo continuo, sia prima che dopo il lancio.

Hideo Kojima, invece, la vede in maniera diversa. Come dichiarato durante un'intervista concessa al portale tedesco 4Player, preferisce non coinvolgere i giocatori nel processo decisionale: "Non è un'opzione. Se lo facessi, non sarei in grado di provare nuove cose".

Dopodiché, ha aggiunto: "Quando inizi un nuovo progetto, solitamente il nemico principale è rappresentato dalla tua famiglia, ovvero i tuoi dipendenti e le persone più care. Loro ti dicono: 'Oh, non sarà un successo. Non abbiamo mai visto questo tipo di gioco prima'. Ecco cosa succede quando crei qualcosa di nuovo". Per questo motivo, il game designer dà loro l'opportunità di vedere il gioco solamente quando la sua visione è già stata incorporata in un vero e proprio livello. "Una volta raggiunta una strutturazione dei livelli che mi fa sentire a mio agio nel condividere i miei pensieri, analizziamo le reazioni e prendiamo in considerazione osservazioni come: 'I controlli dovrebbero essere in quel modo, l'interfaccia invece in quell'altro'. A quel punto ascolto, ma in ogni caso le fondamenta del gioco non le cambio".

Cosa ne pensate delle sue idee? Secondo voi si tratta di un'approccio giusto? Nel corso della medesima intervista il game designer giapponese, che ieri ha compiuto 56 anni, ha anche parlato dell'approccio all'open world di Death Stranding. Alla Gamescom 2019 si è invece presentato con due nuovi trailer incentrati su Mama e Deadman e il primo video gameplay di Death Stranding.