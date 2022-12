Death Stranding e Kojima Productions: 'all'inizio non avevamo assolutamente nulla'

Per festeggiare il settimo anniversario della nuova Kojima Productions, il suo fondatore ha concesso una ricchissima intervista, nel corso della quale ha avuto modo di raccontare le folli origini della software house.

"Volevo far sapere rapidamente di star lavorando a qualcosa - rievoca il game director - e così ho spiegato il progetto a Norman Reedus mentre ci trovavamo in un ristorante di sushi di Los Angeles, nel febbraio del 2016. In seguito, abbiamo realizzato delle scannerizzazioni e del motion capture, per poter far uscire il primo teaser trailer all'inizio di giugno. L'intero processo è stato incredibilmente veloce".



In quella fase, prosegue Kojima, il team non disponeva nemmeno di una vera e propria sede: il primo spazio fu affittato solamente una settimana prima del lancio del reveal trailer di Death Stranding, all'interno di un edificio che in genere concedeva spazi solamente alle società quotate in borsa. Dopo essere stati inizialmente respinti, gli autori di Kojima Productions hanno potuto trovarvi spazio "solamente perché uno dei proprietari era un fan" dei giochi sviluppati da Hideo Kojima. La medesima circostanza, spiega il game director, fu l'unico fattore che consentì al team di avere accesso anche ad un consistente prestito bancario.



"Nel momento in cui fondammo l'azienda, - spiega l'autore - non avevamo assolutamente nulla. Siamo potuti arrivare così lontano solamente grazie ai legami con le persone". Persino la creazione del logo di Kojima Productions - l'ormai celebre Ludens - ha richiesto un forte supporto esterno. "Non avevamo computer e attrezzature: ne parlai con Yoji Shinkawa e realizzammo il concept a mano su carta. Lo terminammo poi nello studio di design di un conoscente".

Nel corso della medesima intervista, Kojima ha raccontato le origini della sua esclusiva Xbox, attualmente in sviluppo in collaborazione con Microsoft.