Death Stranding: Kojima Productions ricorda l'appuntamento del 29 maggio

Dopo lo slogan "Create the Rope" utilizzato per il teaser lanciato nella giornata di ieri, Kojima Productions ricorda con un Tweet l'appuntamento di domani (mercoledì 29 maggio) con Death Stranding utilizzando la tagline "Help us reconnect".

"Count down for #DEATHSTRANDING is on. Stay tuned - May 29th. Help us reconnect", questo è quanto si legge sul profilo Twitter di Kojima Productions, in un messaggio retwittato anche dallo stesso Hideo Kojima. Purtroppo l'artwork utilizzato per il Tweet è lo stesso del post di ieri e dunque è difficile dare adito a nuove speculazioni, domani ne sapremo sicuramente di più.

Secondo alcuni rumor, a breve vedremo anche un nuovo trailer di The Last of Us 2 e questo ha portato molti a speculare su una possibile trasmissione PlayStation State of Play nel corso di questa settimana, al momento però Sony non ha confermato nulla in merito e gli unici teaser ufficiali di Death Stranding sono arrivati dai profili di Hideo Kojima e Kojima Productions.