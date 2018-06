Death Stranding: Kojima Productions spera di non aver esagerato con l'hype E3

Con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter, Kojima Productions si è detta colpita dall'entusiasmo dei fan in attesa dell'E3 2018, occasione in cui verranno svelati nuovi dettagli su Death Stranding. Lo studio spera solo di non aver esagerato con l'hype.

"Wow, siamo colpiti dalle grandi aspettative per la comparsa di Death Stranding all'E3... Speriamo solo di non aver alzato troppo l'hype" dichiara lo studio di Hideo Kojima, come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia. Considerando che mancano solo cinque giorni alla conferenza PlayStation, del resto, era prevedibile che l'attesa dei fan iniziasse a farsi più snervante con l'avvicinarsi del nuovo evento di presentazione.

A giudicare dai vari indizi pubblicati dallo stesso Kojima nelle ultime settimane, con ogni probabilità vedremo un nuovo trailer di Death Stranding durante la conferenza Sony, mentre non è ancora chiaro se verranno svelate sequenze di gameplay o se potremo conoscere qualche dettaglio sulla finestra di lancio.

Stando ad alcuni rumor emersi su The Nerd Mag, però, sembra che nel nuovo trailer scopriremo la reale funzione del neonato, e che Hideo Kojima in persona salirà sul palco per mostrare il gioco in azione. Secondo la stessa fonte, inoltre, la finestra di lancio del gioco sarebbe fissata per il 2020 su PS4, con la possibilità di vedere il gioco anche su PC entro il 2022. Voi cosa vi aspettate?