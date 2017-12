Death Stranding: Kojima promette un comparto multiplayer online innovativo

Per quanto il gioco rimanga in gran parte celato nel mistero, Hideo Kojima, dopo il nuovo trailer mostrato in occasione dei Game Awards 2017, sta discutendo di svariati aspetti di, titolo atteso su PlayStation 4.

Dopo aver parlato di lore e meccaniche di gioco, e dopo aver assicurato che lo sviluppo del gioco procede a gonfie vele (ed aver risposto ad alcune lamentele giunte dai giocatori riguardo alle tempistiche lavorative del game director nipponico), Kojima ha discusso anche del comparto multiplayer integrato nel gioco. Per quanto non rivelino nulla di sostanziale, le dichiarazioni lasciando presagire ad un comparto multiplayer online originale e innovativo.

"Il multiplayer è un aspetto di cui non posso svelare molto, ma voglio decisamente provare qualcosa di diverso per l'online", le sue parole.

Death Stranding è atteso su PlayStation 4. A questo indirizzo potete trovare il nuovo trailer mostrato ai Game Awards 2017 (catturato in tempo reale su PlayStation 4 Pro).