Death Stranding: Kojima pubblica nuove immagini teaser del prossimo trailer

Mentre in rete si infiamma il dibattito sulla presenza delle meccaniche legate alle FOB di MGS 5 in Death Stranding, Hideo Kojima alimenta l'hype degli appassionati con delle nuove immagini teaser del trailer di Death Stranding che, presumibilmente, verrà mostrato in coincidenza dell'E3 2019.

L'ultimo dei due scatti propostici dal papà di Metal Gear, diffuso il 12 maggio dalle pagine del suo profilo Twitter in lingua giapponese, ritrae una postazione di lavoro di Kojima Productions con un frammento del nuovo video (si spera di gioco) della sua attesissima proprietà intellettuale ad ambientazione sci-fi e gameplay a mondo aperto.

Anche la prima foto, realizzata il 10 maggio, potrebbe riferirsi al nuovo trailer ma potrebbe anche trattarsi della porzione di una nuova locandina promozionale che ammireremo durante la fiera videoludica losangelina, come sottolineato giustamente dai suoi follower che hanno voluto ricomporre il puzzle di indizi lanciati in queste settimane dal geniale autore giapponese, tra immagini off-screen e foto scattate in fase di montaggio del prossimo video.

Rimaniamo perciò in attesa di ammirare insieme a voi il nuovo trailer di Death Stranding che Hideo Kojima e i suoi Kojima Productions hanno promesso di mostrarci tra la fine di maggio e la prima metà di giugno.