Death Stranding: Kojima pubblica un nuovo teaser e invita a 'creare la corda'

È ormai da settimane che si rincorrono voci di corridoio e rumor su di una possibile ed imminente pubblicazione di un nuovo trailer di Death Stranding. Ora, Hideo Kojima condivide un intrigante teaser.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'autore nipponico ha condiviso con il pubblico una misteriosa clip video. Tramite il proprio account Instagram ufficiale, Kojima lancia alla community videoludica un misterioso messaggio. Il brevissimo video esordisce infatti con l'ormai iconica sagoma di una mano, all'interno della quale si intravedono sfuggenti scorci d'immagini. Protagonista al centro dello schermo è però la scritta "Create the rope": un invito a creare, letteralmente, "la corda", o, forse, con un'interpretazione più libera, una "connessione" o un "legame". A commento del post Instagram, Kojima ha posto solamente l'hashtag #deathstranding: che qualcosa sia effettivamente in dirittura di arrivo?



L'autore di Kojima productions ha recentemente stuzzicato i videogiocatori con diversi riferimenti a Death Stranding su Twitter, che non hanno tuttavia mai fornito una chiara e palese conferma che il team di sviluppo abbia intenzione di svelare nuovo materiale a breve. A questo punto, tuttavia, la curiosità della community videoludica è alle stelle! Purtroppo, per scoprire cosa bolle in pentola in quel di Sony e Kojima Productions...non ci resta che attendere!